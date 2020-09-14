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Вероника Кудерметова проиграла Барборе Стрыцовой на турнире в Риме

Вероника Кудерметова проиграла Барборе Стрыцовой на турнире в Риме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира в Риме (Италия). На старте соревнований она проиграла представительнице Чехии Барборе Стрыцовой со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Кудерметова 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Барборы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Стрыцова поспорит с соотечественницей Каролиной Плишковой, получившей второй номер посева.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.

Рим (ж). 1-й круг
14 сентября 2020, понедельник. 14:40 МСК
Барбора Стрыцова
37
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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