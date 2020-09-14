Вероника Кудерметова проиграла Барборе Стрыцовой на турнире в Риме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира в Риме (Италия). На старте соревнований она проиграла представительнице Чехии Барборе Стрыцовой со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.
Кудерметова 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Барборы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в третий круг Стрыцова поспорит с соотечественницей Каролиной Плишковой, получившей второй номер посева.
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.
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