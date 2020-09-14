Надаль — о дисквалификации Джоковича с US Open: мне жаль Новака. У него был шанс выиграть

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал дисквалификацию первой ракетки мира Новака Джоковича с US Open за попадание мячом в лайнсвумен.

«Последствия всегда одинаковы, Новаку просто не повезло. В правилах чётко сказано, что за подобное дисквалифицируют. Мне жаль его. У него был шанс выиграть. Но в каком-то смысле ему не стоило себя так вести. На корте важно держать себя в руках, иначе может не повезти так же, как Новаку», — приводит слова Надаля Sports Mole.

Помимо этого Надаль поделился ожиданиями от турнира в Риме: «Я с нетерпением жду возвращения к соревнованиям, но не возлагаю больших надежд. Выйду на корт, почувствую себя конкурентоспособным, а потом посмотрим, как буду себя ощущать и на что рассчитывать».