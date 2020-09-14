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Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Тайхман

Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Тайхман
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг грунтового турнира категории Premier в Риме. В стартовом матче Блинкова, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Блинкова трижды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Тайхман не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала все три созданных возможности взять подачу соперницы.

За выход в третий круг турнира категории Premier в Риме Блинкова сыграет с победительницей матча между 13-й сеяной американкой Элисон Риске и испанкой Алёной Большовой, начавшей соревнования с квалификации.

Рим (ж). 1-й круг
14 сентября 2020, понедельник. 17:15 МСК
Анна Блинкова
65
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Хиль Белен Тайхман
54
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
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