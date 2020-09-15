Ким Клейстерс пропустит серию турниров на грунте

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» 37-летняя бельгийка Ким Клейстерс, которая в сезоне-2020 вернулась в Тур, сообщила, что в ближайшие недели не планирует выступать на грунтовых турнирах.

«В моей карьере было много захватывающих матчей на грунте, и все они оставили особенные воспоминания. Удачи всем игрокам и турнирам!

Я решила провести следующие несколько недель с семьей. Нью-Йорк показал, насколько я прибавила и над чем мне нужно работать. Не знаю, где буду играть дальше, но скоро сообщу. А пока вернусь к тренировкам и школьным обедам!» — написала Клейстерс на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Ким Клейстерс в «Твиттере».

Ким замужем за баскетболистом Брайаном Линчем. У супругов трое детей – дочь и два сына.