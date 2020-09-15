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Елена Рыбакина прокомментировала победу над первой ракеткой России на турнире в Риме

Елена Рыбакина прокомментировала победу над первой ракеткой России на турнире в Риме
Теннис / WTA 0

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу в матче с первой ракеткой России Екатериной Александровой на старте турнира в Риме со счётом 6:0, 6:4.

«Я очень рада победе, потому что уже дважды ей проиграла. Но здесь другое покрытие и, конечно, я знаю, как она играет. У меня была своя тактика на этот матч, и я ей следовала.

Мне было нелегко, так как я лишь недавно вернулась из США. Разница во времена сказывалась. У меня была лишь неделя на подготовку к игре на грунте. Этого недостаточно. Обычно мне нужно больше времени. чтобы адаптироваться к покрытию. Но я рада возможности проводить матчи. Чем больше я играю, тем лучше. С каждым матчем я буду лучше находить свой ритм, буду лучше двигаться", — цитирует Рыбакину официальный сайт тура.

Первая ракетка России Александрова проиграла Рыбакиной на старте турнира в Риме
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