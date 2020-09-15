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Рафаэль Надаль — о финале US Open: мне жаль Сашу

Рафаэль Надаль — о финале US Open: мне жаль Сашу
Теннис / US Open 2020 0

19-кртный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу австрийца Доминика Тима на Открытом чемпионате США 2020 года. В финале Доминик одолел немца Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

«Я рад за Доминика. Он один из тех, кто заслуживал большой титул. Он невероятно упорно трудится, концентрируется на своих целях. Доминик — отличный человек. Он это заслужил.

Мне жаль Сашу. Он был очень близок к победе. Моментами в финале он был великолепен, но в целом путь на турнире у Доминика был более уверенным. У Саши, вероятно, ещё будут шансы на трофей в будущем", — приводит слова Надаля официальный сайт тура.

Тим впервые стал победителем турнира «Большого шлема».

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