Надаль — об инициативе Джоковича: надо держаться вместе, а не преследовать свои интересы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на инициативу первой ракетки мира серба Новака Джоковича об организации новой ассоциации игроков – Ассоциации профессиональных игроков в теннис. Джокович, американец Джон Иснер и канадец Вашек Поспишил приняли решение покинуть совет игроков АТР, главой которого является Новак. Теннисисты начали активно собирать подписи профессиональных игроков, готовых присоединиться к новой организации.

«Я понимаю недовольство некоторых спортсменов, которые поставили свои подписи, но много вопросов остаётся без ответов. Не думаю, что сейчас правильный момент для этого. И даже если бы ситуация не была такой, как сейчас, всё равно многие вещи остаются непонятными.

Есть некоторые вещи, которые точно неправильны. Мы проходим через мировой кризис в каждом аспекте. Это сложное время для всех нас, для игроков, организаторов, для всего тура. Нам нужно держаться вместе, а не преследовать лишь свои интересы", — цитирует Надаля Ubitennis.