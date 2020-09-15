Ник Кирьос — о новой подруге: мне очень повезло

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об отношениях с новой девушкой — Кьярой Пассари.
«Она очень хорошая. Наверное, она смотрит это интервью сейчас. Мне очень повезло», — приводит слова Кирьоса Daily Mail со ссылкой на Today Show.
Фото доступно в «инстаграме» Ника Кирьоса
Ранее Кирьос состоял в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской, однако 11 мая россиянка объявила о расставании.
В марте Калинскую и Кирьоса увидели целующимися на одной из улиц Акапулько (Мексика). Паре приписали возобновление романа. 24-летний австралиец постоянно комментировал сообщения Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне. Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на US Open в парном разряде и назвал её своей любимой теннисисткой. В конце 2019 года их отношения испортились, а в этом году они вновь стали появляться на публике вместе.
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