Ник Кирьос — о новой подруге: мне очень повезло

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об отношениях с новой девушкой — Кьярой Пассари.

«Она очень хорошая. Наверное, она смотрит это интервью сейчас. Мне очень повезло», — приводит слова Кирьоса Daily Mail со ссылкой на Today Show.

Фото доступно в «инстаграме» Ника Кирьоса

Ранее Кирьос состоял в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской, однако 11 мая россиянка объявила о расставании.



В марте Калинскую и Кирьоса увидели целующимися на одной из улиц Акапулько (Мексика). Паре приписали возобновление романа. 24-летний австралиец постоянно комментировал сообщения Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне. Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на US Open в парном разряде и назвал её своей любимой теннисисткой. В конце 2019 года их отношения испортились, а в этом году они вновь стали появляться на публике вместе.