Пэр в матче с Синнером со злости бросал ракетку в воздух и намеренно бил в сетку с приёма

Французский теннисист Бенуа Пэр в ходе матча стартового раунда «Мастерса» в Риме (Италия) с хозяином кортов Янником Синнером неоднократно проявлял негативные эмоции. В одном из геймов второго сета он в ярости дважды бросал ракетку в воздух, во втором случае едва не попав в судью на вышке.
Также Бенуа неоднократно вступал в перепалку с арбитром, но получил лишь одно предупреждение за своё поведение. В последнем гейме француз намеренно отбивал мячи в сетку с приёма, не проявляя никакого желания возвращать их на половину соперника. На матчболе Бенуа всё же направил мяч на половину Синнера, но сам удивился этому и даже не побежал за мячом после ответного удара итальянца. Пэр проиграл Синнеру со счётом 2:6, 1:6.
Ранее Бенуа подверг критике организаторов турнира в Риме. Он просил не ставить его игру на понедельник, но к его словам не прислушались. Перед этим Пэр был исключён из числа участников Открытого чемпионата США в Нью-Йорке из-за положительного теста на коронавирус. Второй тест Пера оказался отрицательным, и он отправился в Европу, чтобы выступить на римском «Мастерсе» и принять участие в «Ролан Гаррос».
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