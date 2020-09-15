Андрей Рублёв вышел во второй круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) под девятым номером, вышел во второй круг. На старте соревнований он обыграл представителя Аргентины Факундо Багниса, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Вторая ракетка России 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Багниса 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг Рублёв поспорит с поляком Хубертом Хуркачем.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победителем этих соревнований стал испанец Рафаэль Надаль. В финале он обыграла серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 4:6, 6:1.