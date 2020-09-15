Ник Кирьос — Карреньо-Бусте: признай, Пабло, ты не Пикассо

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал перепалку в «Твиттере» с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Уроженец Канберры предположил, что без выступления на грунте испанец не был бы близок даже к топ-50 рейтинга АТР. В ответ Пабло сказал, что Нику, вероятно, скучно, и добавил: «Пускай пишет твиты из дома».

Затем австралиец выложил в «сториз» своего «инстаграма» фото истории их личных встреч (2-0 в в пользу Кирьоса).

«Мы обменялись комментариями, и он ответил, что мне, должно быть, скучно дома. Я написал, что с радостью сыграл бы на US Open, если бы это было комфортно. Думаю, его комментарий был просто смешон. Я обыгрывал его, а он не побеждал меня раньше. Признай, Пабло, ты не Пикассо», — приводит слова Кирьоса Daily Mail со ссылкой на Today Show.