Янник Синнер — о скандальном поведении Бенуа Пэра: я могу его понять

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поведение своего соперника — француза Бенуа Пэра — в матче первого круга турнира в Риме. Пэр не скрывал своих негативных эмоций в ходе встречи. Он в ярости бросал ракетку в воздух, едва не попав в арбитра, спорил с судьёй, а также не проявлял желания бороться. В итоге итальянец победил со счётом 6:2, 6:1.
Ранее Бенуа подверг критике организаторов турнира в Риме. Он просил не ставить его игру на понедельник, но к его словам не прислушались. Перед этим Пэр был исключён из числа участников Открытого чемпионата США в Нью-Йорке из-за положительного теста на коронавирус. Второй тест Пера оказался отрицательным, и он отправился в Европу, чтобы выступить на римском «Мастерсе» и принять участие в «Ролан Гаррос».
«С одной стороны, я могу его понять. Он провёл так много дней в карантине в Нью-Йорке. Но с другой стороны, я сделал то, что было нужно», — приводит слова Синнера AP.
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