Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Риме (Италия). На старте соревнований она обыграла представительницу США Бернарду Перу со счётом 3:6, 7:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. Кузнецова 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Перы 2 эйса, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в третий круг соревнований Кузнецова поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, обыгравшей в первом круге француженку Каролин Гарсию со счётом 6:3, 7:6.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.