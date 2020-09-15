Видеообзор победы Рублёва над Багнисом в первом круге турнира в Риме

Российский теннисист Андрей Рублёв со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя Аргентины Факундо Багниса в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия).

Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Вторая ракетка России 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Багниса 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований Рублёв поспорит с поляком Хубертом Хуркачем. Встреча состоится завтра, 16 сентября. Матч начнётся в 12:00 мск.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году победителем этих соревнований стал испанец Рафаэль Надаль. В финале турнира он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 4:6, 6:1.