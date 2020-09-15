Касаткина обыграла Звонарёву и вышла во второй круг турнира в Риме
Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира в Риме (Италия). На старте соревнований она со счётом 6:2, 6:2 обыграла соотечественницу, Веру Звонарёву.
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Касаткина 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Звонарёвой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.
За выход в третий круг соревнований Касаткина поспорит с чешкой Катержиной Синяковой, обыгравшей в первом круге немку Анжелику Кербер.
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
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