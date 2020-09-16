Стэн Вавринка проиграл 249-й ракетке мира в первом круге турнира в Риме

Швейцарский теннисист, 17-я ракетка мира Стэн Вавринка не смог выйти во второй круг турнира в Риме. В рамках первого круга швейцарец потерпел поражение от 249-й ракетки мира, итальянца Лоренцо Музетти со счётом 0:6, 6:7 (2:7).
Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Вавринка сделал 2 эйса и реализовал 1 брейк-пойнт. На счету Музетти 5 эйсов и 4 брейк-пойнта.
Во втором круге Музетти встретится с японцем Кеи Нисикори, который в своём матче первого круга одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.
Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Новака Джоковича.
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