Стэн Вавринка проиграл 249-й ракетке мира в первом круге турнира в Риме

Швейцарский теннисист, 17-я ракетка мира Стэн Вавринка не смог выйти во второй круг турнира в Риме. В рамках первого круга швейцарец потерпел поражение от 249-й ракетки мира, итальянца Лоренцо Музетти со счётом 0:6, 6:7 (2:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Вавринка сделал 2 эйса и реализовал 1 брейк-пойнт. На счету Музетти 5 эйсов и 4 брейк-пойнта.

Во втором круге Музетти встретится с японцем Кеи Нисикори, который в своём матче первого круга одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Новака Джоковича.