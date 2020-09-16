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Стэн Вавринка проиграл 249-й ракетке мира в первом круге турнира в Риме

Стэн Вавринка проиграл 249-й ракетке мира в первом круге турнира в Риме
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист, 17-я ракетка мира Стэн Вавринка не смог выйти во второй круг турнира в Риме. В рамках первого круга швейцарец потерпел поражение от 249-й ракетки мира, итальянца Лоренцо Музетти со счётом 0:6, 6:7 (2:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Вавринка сделал 2 эйса и реализовал 1 брейк-пойнт. На счету Музетти 5 эйсов и 4 брейк-пойнта.

Во втором круге Музетти встретится с японцем Кеи Нисикори, который в своём матче первого круга одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Новака Джоковича.

Рим (м). 1-й круг
15 сентября 2020, вторник. 22:50 МСК
Стэн Вавринка
17
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		6 2  
6 		7 7  
         
Лоренцо Музетти
249
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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