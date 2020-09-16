Осака: все, кто говорил не смешивать спорт с политикой, очень вдохновили меня на победу

Чемпионка Открытого чемпионата США японка Наоми Осака высказалась о своей гражданской позиции.

«Все люди, которые говорили не смешивать спорт с политикой (хотя это и не было политикой), очень вдохновили меня на победу. Поверьте, я постараюсь оставаться на экранах ваших телевизоров как можно дольше», — написала Осака на своей странице в "Твиттере".

Напомним, на US Open Осака несколько раз выходила на корт в масках с именами афроамериканцев, убитых полицейскими.

В финале US Open Осака со счётом 1:6, 6:3, 6:3 обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко. Она стала первой за 25 лет чемпионкой, которой удалось отыграться с 0:1 в финале. После победы на турнире японка стала 3-й ракеткой мира, Азаренко — 14-й.