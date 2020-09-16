Фоньини — о «Ролан Гаррос»: Тим сделал большой шаг вперёд, но Надаль — фаворит на грунте

Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился ожиданиями от предстоящего «Ролан Гаррос».

«Когда играет Рафа, никогда не знаешь, чем это закончится. Думаю, он один из лучших теннисистов в истории нашего спорта, поэтому я не могу сказать, что он не способен на победу. Он способен на всё. Думаю, на грунте он фаворит. Когда он в форме, результаты говорят за него.



Тим сделал большой шаг вперёд. Будет интересно, потому что такие игроки в будущем будут выигрывать большие турниры и добиваться значительных результатов. Рафа в форме, поэтому его будет действительно сложно обыграть „Ролан Гаррос“, — приводит слова Фоньини Tennis World USA.

Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября.