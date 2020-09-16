Фоньини — о «Ролан Гаррос»: Тим сделал большой шаг вперёд, но Надаль — фаворит на грунте
Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился ожиданиями от предстоящего «Ролан Гаррос».
«Когда играет Рафа, никогда не знаешь, чем это закончится. Думаю, он один из лучших теннисистов в истории нашего спорта, поэтому я не могу сказать, что он не способен на победу. Он способен на всё. Думаю, на грунте он фаворит. Когда он в форме, результаты говорят за него.
Тим сделал большой шаг вперёд. Будет интересно, потому что такие игроки в будущем будут выигрывать большие турниры и добиваться значительных результатов. Рафа в форме, поэтому его будет действительно сложно обыграть „Ролан Гаррос“, — приводит слова Фоньини Tennis World USA.
Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября.
Доминик Тим рассказал о настрое на «Ролан Гаррос» после победы на US Open
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