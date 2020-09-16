Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал организаторов «Ролан Гаррос» за проведение турнира со зрителями.

«Скорее всего, я не сыграю на „Ролан Гаррос“. Особенно если учесть растущее число заражённых коронавирусом. Они собираются провести турнир со зрителями. Не думаю, что организаторы серьёзно относятся к ситуации. Их подход разочаровывает», — приводит слова Кирьоса Ubitennis.

Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября.

Специальные приглашения в основную сетку Открытого чемпионата Франции получили 16 теннисистов – 8 мужчин и 8 женщин. Среди них представительница Канады Эжени Бушар, болгарка Цветана Пиронкова, француженка Полин Пармантье, британец Энди Маррей, а также молодые игроки страны-организатора. Ещё 17 французских спортсменов получили уайлд-кард на квалификационный турнир.