«Твоё сердце творит историю». Жена Джоковича показала его портрет на стене в Белграде

Елена Джокович, жена 17-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Елена показала портрет супруга, нарисованный на одной из улиц сербского Белграда.
«Куда бы я ни посмотрела, я вижу свою любовь. Даже на стенах нашего чудесного города. Прекрасно!» — написала Елена.
Посмотреть фотографию можно на странице Елены Джокович в "Инстаграме".
Рядом с изображением Джоковича написано «Твоё сердце творит историю».
Сегодня, 16 сентября, Джокович проводит свой первый матч на «Мастерсе» в Риме с итальянцем Сальваторе Карузо.
На недавно завершившемся Открытом чемпионате США Джокович получил дисквалификацию за неспортивное поведение. В матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой он проиграл свою подачу и, отбивая мяч к стене, попал в судью на линии.
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