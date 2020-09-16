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«Твоё сердце творит историю». Жена Джоковича показала его портрет на стене в Белграде

«Твоё сердце творит историю». Жена Джоковича показала его портрет на стене в Белграде
Теннис / ATP 0

Елена Джокович, жена 17-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Елена показала портрет супруга, нарисованный на одной из улиц сербского Белграда.

«Куда бы я ни посмотрела, я вижу свою любовь. Даже на стенах нашего чудесного города. Прекрасно!» — написала Елена.

Посмотреть фотографию можно на странице Елены Джокович в "Инстаграме".

Рядом с изображением Джоковича написано «Твоё сердце творит историю».

Сегодня, 16 сентября, Джокович проводит свой первый матч на «Мастерсе» в Риме с итальянцем Сальваторе Карузо.

На недавно завершившемся Открытом чемпионате США Джокович получил дисквалификацию за неспортивное поведение. В матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой он проиграл свою подачу и, отбивая мяч к стене, попал в судью на линии.

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