Джокович одержал победу в матче с Карузо и вышел в третий круг турнира в Риме

Первая ракетка мира Новак Джокович пробился в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия). В матче второго раунда серб со счётом 6:3, 6:2 обыграл итальянца Сальваторе Карузо.
Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Джокович 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Карузо 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В третьем круге Джоковичу предстоит встреча с победителем пары Марко Чеккинато — Филип Краинович. Матч начнётся сегодня, 16 сентября, в 16:50 мск.
Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Джоковича.
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