Блинкова пробилась в третий круг турнира в Риме, обыграв Большову

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в третий круг турнира в Риме (Италия). На старте соревнований она со счётом 4:6, 6:1, 7:6 обыграла представительницу Испании Алёну Большову.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Блинкова 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Большовой ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в третий круг соревнований Блинкова поспорит с победительницей пары Барбора Стрыцова — Каролина Плишкова.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.