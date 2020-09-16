Блинкова пробилась в третий круг турнира в Риме, обыграв Большову
Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в третий круг турнира в Риме (Италия). На старте соревнований она со счётом 4:6, 6:1, 7:6 обыграла представительницу Испании Алёну Большову.
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Блинкова 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Большовой ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
За выход в третий круг соревнований Блинкова поспорит с победительницей пары Барбора Стрыцова — Каролина Плишкова.
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
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