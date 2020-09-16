Ястремская одолела Анисимову и сыграет с Халеп в третьем круге турнира в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала волевую победу в матче второго тура соревнований категории Premier в Риме (Италия). Со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 она переиграла американку Аманду Анисимову.
Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Ястремская выполнила 6 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Анисимовой 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
Следующей соперницей Ястремской станет первая ракетка турнира Симона Халеп (Румыния), которая в параллельном матче обыграла Ясмине Паолини (Италия).
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
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