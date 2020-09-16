Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Ястремская одолела Анисимову и сыграет с Халеп в третьем круге турнира в Риме

Ястремская одолела Анисимову и сыграет с Халеп в третьем круге турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала волевую победу в матче второго тура соревнований категории Premier в Риме (Италия). Со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 она переиграла американку Аманду Анисимову.

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Ястремская выполнила 6 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Анисимовой 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

Следующей соперницей Ястремской станет первая ракетка турнира Симона Халеп (Румыния), которая в параллельном матче обыграла Ясмине Паолини (Италия).

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

Рим (ж). 2-й круг
16 сентября 2020, среда. 16:20 МСК
Даяна Ястремская
29
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 3 4
         
Аманда Анисимова
27
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020