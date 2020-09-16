Надаль разгромил Карреньо-Бусту в первом для себя матче за полгода

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не испытал проблем в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Вторая ракетка мира переиграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:1, 6:1.
Для Надаля эта победа стала первой с 1 марта, когда он обыграл Тейлора Фритца в финале турнира в Акапулько (Мексика) — с тех пор Рафаэль не выходил на корт в официальных матчах.
Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Надаля 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков. Карреньо-Буста избежал двойных ошибок, не выполнил ни одного эйста и не реализовал единственную имевшуюся возможность оформить брейк.
Следующим соперником Надаля станет победитель матча Милош Раонич (Канада, 13) — Душан Лайович (Сербия).
Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Джоковича.
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