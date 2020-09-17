Элина Свитолина прокомментировала победу над Анастасией Павлюченковой в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в матче с россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором круге турнира в Риме со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
«Конечно, этот турнир отличается от других, потому что у меня, пожалуй, была самая долгая подготовка на грунте. Если честно, я чувствую себя комфортно на этом покрытии. По крайней мере я получила возможность лучше двигаться.
Я была очень рада выйти на корт и наконец сыграть. Я провела отличный матч. Думаю, Анастасия здорово боролась, так что мне нужно было мощно сыграть в концовке. Это точно было нелегко. У меня были шансы раньше закончить встречу. Мне было важно вновь собраться и бороться. Здорово, что мне удалось победить в двух сетах", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.
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