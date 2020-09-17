Виктория Азаренко отреагировала на первую победу после финала US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Риме. На старте соревнований финалистка прошедшего Открытого чемпионата США обыграла американку Винус Уильямс со счётом 7:6 (9:7), 6:2.
«Переход на другое покрытие стал большим испытанием, но я отлично адаптировалась. Я понимала, что будет нелегко. Знала, что не смогу показать идеальную игру. Важно было постараться верно определить, что нужно делать на корте. У меня всё получилось. В целом первый матч на грунте получился для меня великолепным. Винус сыграла очень хорошо. Было приятно видеть, что она тоже адаптируется к покрытию и старается использовать разнообразные удары. Я рада победе.
Я хорошо начала матч. Винус старалась действовать агрессивно и менять темп. Она лучше находила свой ритм, я же была в поиске своей игры. Постепенно я лучше почувствовала ритм игры», — цитирует Азаренко официальный сайт тура.
Следующей соперницей Виктории будет американка Софья Кенин.
«Это будет интересный матч, потому что Софья была моей партнёршей в парных соревнованиях на двух последних турнирах. Мы отлично знаем друг друг. Она прекрасная теннисистка, которая проводит исключительный год. У меня такое ощущение, что я играю с теми, кто побеждал меня раньше, чтобы взять реванш», — сказала Азаренко.
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