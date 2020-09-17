«Ночная смена». Свитолина выложила фото с матча с Павлюченковой

Украинская теннисистка Элина Свитолина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с матча второго круга турнира в Риме (Италия) с Анастасией Павлюченковой. Напомним, встреча завершилась победой украинки со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Ночная смена. Приятно вернуться к соревнованиям! Очень непривычно и немного грустно играть без болельщиков, особенно в Италии, где вы, ребята, невероятно хороши. Я люблю Италию!» — написала Свитолина.

Посмотреть фотографию можно на странице Элины Свитолиной в "Инстаграме".

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Анетт Контавейт (Эстония) — Светлана Кузнецова (Россия).

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.