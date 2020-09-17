«Ночная смена». Свитолина выложила фото с матча с Павлюченковой

Украинская теннисистка Элина Свитолина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с матча второго круга турнира в Риме (Италия) с Анастасией Павлюченковой. Напомним, встреча завершилась победой украинки со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
«Ночная смена. Приятно вернуться к соревнованиям! Очень непривычно и немного грустно играть без болельщиков, особенно в Италии, где вы, ребята, невероятно хороши. Я люблю Италию!» — написала Свитолина.
Посмотреть фотографию можно на странице Элины Свитолиной в "Инстаграме".
Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Анетт Контавейт (Эстония) — Светлана Кузнецова (Россия).
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
- 17 сентября 2020
-
10:30
-
09:43
-
09:07
-
08:39
-
08:26
-
08:04
-
00:24
- 16 сентября 2020
-
23:37
-
23:22
-
21:28
-
20:56
-
20:37
-
20:19
-
19:16
-
17:44
-
16:38
-
15:18
-
15:04
-
14:45
-
13:54
-
12:44
-
11:48
-
10:44
-
09:57
-
09:17
-
08:43
-
08:28
-
01:32
- 15 сентября 2020
-
23:36
-
22:34
-
20:40
-
20:06
-
19:35
-
18:05
-
16:33