Джокович — о матче с Карузо: очень доволен тем, как держал себя в руках в важные моменты

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал матч второго круга «Мастерса» в Риме (Италия), в котором со счётом 6:3, 6:2 он обыграл итальянца Сальваторе Карузо.
«Это была хорошая проверка для меня. Очень доволен тем, как держал себя в руках в важные моменты. Я держал матч под контролем, хорошо подавал и двигался. Я строил игру так, как этого требует грунтовый корт, потому что это, конечно же, совершенно другое покрытие в тактическом плане. Всё прошло хорошо. Я очень доволен», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
В третьем круге Джоковичу предстоит встреча с Филипом Краиновичем.
Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Джоковича.
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