Плишкова: игра Блинковой чем-то похожа на мою. Уверена, это будет непростой матч

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от матча третьего круга турнира в Риме (Италия) с россиянкой Анной Блинковой.

«Уверена, это будет непростой матч. Думаю, она тоже будет атаковать. Её игра чем-то похожа на мою. Мне нужно хорошо подавать, играть в свой теннис, и тогда, полагаю, я смогу одолеть её», — приводит слова Плишковой пресс-служба WTA.

Во втором круге турнира Блинкова со счётом 4:6, 6:1, 7:6 обыграла представительницу Испании Алёну Большову, а Плишкова — соотечественницу Барбору Стрыцову.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала как раз Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.