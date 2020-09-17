Плишкова: игра Блинковой чем-то похожа на мою. Уверена, это будет непростой матч
Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от матча третьего круга турнира в Риме (Италия) с россиянкой Анной Блинковой.
«Уверена, это будет непростой матч. Думаю, она тоже будет атаковать. Её игра чем-то похожа на мою. Мне нужно хорошо подавать, играть в свой теннис, и тогда, полагаю, я смогу одолеть её», — приводит слова Плишковой пресс-служба WTA.
Во втором круге турнира Блинкова со счётом 4:6, 6:1, 7:6 обыграла представительницу Испании Алёну Большову, а Плишкова — соотечественницу Барбору Стрыцову.
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала как раз Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
Блинкова пробилась в третий круг турнира в Риме, обыграв Большову
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