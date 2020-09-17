Энди Маррей: хотелось бы, чтобы в мужском теннисе каминг-аут не воспринимался как событие

Британский теннисист Энди Маррей высказался о проблеме гомофобии в теннисе.
«Я бы не сказал, что встречался с подобным в раздевалке. Если бы больше спортсменов совершали каминг-аут, возможно, мы бы сталкивались с этим чаще. Я видел некоторые гомофобные высказывания спортсменов в прессе, но в раздевалке при мне такого не случалось.
Я бы точно поддержал спортсмена, который сделал каминг-аут. Это действительно позитивный момент. Хотелось бы, чтобы мы достигли той стадии, когда каминг-аут не воспринимался бы как событие. Отвратительно думать, что кто-то боится быть собой, потому что думает, что его осудят и будут унижать.
Спорт должен быть как можно более открытым для всех, должно быть как можно больше разных людей, чтобы голос каждого был услышан», — приводит слова Маррея Pride Life.
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