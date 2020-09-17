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«Уимблдон, я иду». Анна Курникова поделилась милым фото дочери

«Уимблдон, я иду». Анна Курникова поделилась милым фото дочери
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде россиянка Анна Курникова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала милую фотографии дочки.

«Уимблдон, я иду», — подписала снимок Курникова.

Посмотреть фотографию можно на странице Анны Курниковой в "Инстаграме".

Курникова состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом с 2001 года. В 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси. В конце января 2020 года Курникова родила дочь, которую назвали Машей.

«Моя любовь», — прокомментировал фотографию дочки Иглесиас.

39-летняя Анна Курникова — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Россиянка дважды выигрывала парный турнир Открытого чемпионата Австралии вместе со швейцаркой Мартиной Хингис.

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