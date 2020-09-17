Люка Пуй пропустит «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Люка Пуй сообщил, что пропустит «Ролан Гаррос». В конце июля он перенёс операцию на локте.
«Реабилитация проходит очень хорошо, недавно я смог вернуться к тренировкам, но до соревнований ещё слишком далеко. Надеюсь, увидимся в конце октября. Не могу дождаться!» — написал Пуй на своей странице в "Твиттере".
Из-за проблем с локтем Люка Пуй снялся с июльского выставочного турнира, организованного тренером Патриком Муратоглу. Французу пришлось отказаться от продолжения борьбы посреди турнира. Проблемы с локтем начались у него ещё в сентябре 2019 года.
Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября. Специальные приглашения в основную сетку Открытого чемпионата Франции получили 16 теннисистов – 8 мужчин и 8 женщин.
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