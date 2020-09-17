Кузнецова обыграла Контавейт и сыграет со Свитолиной в третьем круге турнира в Риме
Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в третий круг турнира в Риме (Италия). Она обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 4:6, 7:5, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. Кузнецова 8 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Контавейт 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.
За выход в четвертьфинал соревнований Кузнецова поспорит c украинкой Элиной Свитолиной, обыгравшей во втором круге Анастасию Павлюченкову.
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.
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