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Кузнецова обыграла Контавейт и сыграет со Свитолиной в третьем круге турнира в Риме

Кузнецова обыграла Контавейт и сыграет со Свитолиной в третьем круге турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в третий круг турнира в Риме (Италия). Она обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. Кузнецова 8 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Контавейт 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

За выход в четвертьфинал соревнований Кузнецова поспорит c украинкой Элиной Свитолиной, обыгравшей во втором круге Анастасию Павлюченкову.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.

Рим (ж). 2-й круг
17 сентября 2020, четверг. 12:10 МСК
Анетт Контавейт
21
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Светлана Кузнецова
38
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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