Кубок Федерации переименован в Кубок Билли Джин Кинг

Международная федерация тенниса (ITF) переименовала Кубок Федерации в Кубок Билли Джин Кинг.
«Это первый случай, когда крупные международные командные соревнования названы в честь женщины, что открывает новую эру для этого исторического турнира и представляет собой знаменательный момент для спорта.
Переименование – это продолжение представленных ранее изменений формата финального этапа турнира. Теперь он объединит 12 лучших стран, которые в течение одной недели будут соревноваться за звание чемпионов мира в Будапеште. С 2021 года под своим новым названием финал Кубка Билли Джин Кинг будет присуждать самый большой ежегодный призовой фонд в командном женском спорте — эквивалентный призовым мужского Кубка Дэвиса», — сообщает пресс-служба ITF.
«Это большая честь, что женский чемпионат мира по теннису назвали в мою честь, я отношусь к этому очень серьёзно и ответственно. Наша задача — поделиться этим видением с будущими поколениями молодых девушек, потому что они должны знать, что могут выбрать любой путь», — прокомментировала Билли Джин Кинг.
Билли Джин Кинг является рекордсменкой по количеству побед на Уимблдонском турнире. Американка выигрывала этот турнир 20 раз. Помимо этого она выигрывала «Ролан Гаррос» (1972) и US Open (1964, 1967, 1974, 1978, 1980).
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