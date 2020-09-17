В этом году победители «Ролан Гаррос» получат самые маленькие призовые с 2013 года
На сайте ATP появилась информация о призовых, которые будут выплачены участникам «Ролан Гаррос» в этом году.
«Ролан Гаррос». 2020 год. Призовые
1-й круг квалификации: € 10 тыс. (призовые в 2019 году — € 7 тыс.)
2-й круг квалификации: € 16 тыс. (€ 12,25 тыс.)
3-й круг квалификации: € 25,6 тыс. (€ 24 тыс.)
1-й круг: € 60 тыс. (€ 46 тыс.)
2-й круг: € 84 тыс. (€ 87 тыс.)
3-й круг: € 126 тыс. (€ 143 тыс.)
4-й круг: € 189 тыс. (€ 243 тыс.)
Четвертьфинал: € 283 5 тыс. (€ 415 тыс.)
Полуфинал: € 425,25 тыс. (€ 590 тыс.)
Финал: € 850 тыс. (€ 1,18 млн)
Титул: € 1,6 млн (€ 2,3 млн)
Стоит отметить, что победители турнира получат самые маленькие призовые с 2013 года. Тогда чемпионам полагалось € 1,5 млн, а в 2014 году — € 1,65 млн.
Доминик Тим рассказал о настрое на «Ролан Гаррос» после победы на US Open
- 17 сентября 2020
-
16:31
-
15:47
-
14:57
-
14:28
-
13:32
-
13:21
-
12:17
-
10:30
-
09:43
-
09:07
-
08:39
-
08:26
-
08:04
-
00:24
- 16 сентября 2020
-
23:37
-
23:22
-
21:28
-
20:56
-
20:37
-
20:19
-
19:16
-
17:44
-
16:38
-
15:18
-
15:04
-
14:45
-
13:54
-
12:44
-
11:48
-
10:44
-
09:57
-
09:17
-
08:43
-
08:28
-
01:32
Партнерский контент