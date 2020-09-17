В этом году победители «Ролан Гаррос» получат самые маленькие призовые с 2013 года

На сайте ATP появилась информация о призовых, которые будут выплачены участникам «Ролан Гаррос» в этом году.

«Ролан Гаррос». 2020 год. Призовые

1-й круг квалификации: € 10 тыс. (призовые в 2019 году — € 7 тыс.)

2-й круг квалификации: € 16 тыс. (€ 12,25 тыс.)

3-й круг квалификации: € 25,6 тыс. (€ 24 тыс.)



1-й круг: € 60 тыс. (€ 46 тыс.)

2-й круг: € 84 тыс. (€ 87 тыс.)

3-й круг: € 126 тыс. (€ 143 тыс.)

4-й круг: € 189 тыс. (€ 243 тыс.)

Четвертьфинал: € 283 5 тыс. (€ 415 тыс.)

Полуфинал: € 425,25 тыс. (€ 590 тыс.)

Финал: € 850 тыс. (€ 1,18 млн)

Титул: € 1,6 млн (€ 2,3 млн)

Стоит отметить, что победители турнира получат самые маленькие призовые с 2013 года. Тогда чемпионам полагалось € 1,5 млн, а в 2014 году — € 1,65 млн.