Источник в столичной мэрии: Кубок Кремля — 2020 будет отменён
Мужской и женский розыгрыши турнира «ВТБ Кубок Кремля» — 2020 не состоятся. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в столичной мэрии. Такое решение было принято в связи с неопределённостью ситуации с коронавирусом.
Мужская часть Кубка Кремля должна была проходить с 19 по 25 октября, а женская — с 26 октября по 1 ноября. Весной ледовый дворец «Крылатское», который принимал Кубок Кремля в прошлом году, был переоборудован под резервный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Поэтому в этом году турнир планировалось провести в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.
Действующими победителями Кубка Кремля являются россиянин Андрей Рублёв и теннисистка из Бельгии Белинда Бенчич.
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