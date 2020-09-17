Азаренко не отдала ни одного гейма пятой ракетке мира на турнире в Риме

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, в минувшую субботу игравшая в финале Открытого чемпионата США, пробилась в третий раунд соревнований категории Premier в Риме (Италия). В двух сетах она разгромила пятую ракетку мира из США Софью Кенин — 6:0, 6:0.



Матч продлился 1 час 2 минуты. На счету Азаренко 2 эйса, ни одногой двойной ошибки и 6 брейков. Кенин, являющаяся действующей чемпионкой Australian Open, выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и не имела возможности взять подачу соперницы.



Следующей соперницей белорусской теннисистки станет представительница России Дарья Касаткина.



Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.