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Азаренко не отдала ни одного гейма пятой ракетке мира на турнире в Риме

Азаренко не отдала ни одного гейма пятой ракетке мира на турнире в Риме
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, в минувшую субботу игравшая в финале Открытого чемпионата США, пробилась в третий раунд соревнований категории Premier в Риме (Италия). В двух сетах она разгромила пятую ракетку мира из США Софью Кенин — 6:0, 6:0.

Матч продлился 1 час 2 минуты. На счету Азаренко 2 эйса, ни одногой двойной ошибки и 6 брейков. Кенин, являющаяся действующей чемпионкой Australian Open, выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и не имела возможности взять подачу соперницы.

Следующей соперницей белорусской теннисистки станет представительница России Дарья Касаткина.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

Рим (ж). 2-й круг
17 сентября 2020, четверг. 20:10 МСК
Софья Кенин
5
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
14
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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