Гаспарян попала в основную сетку «Ролан Гаррос» благодаря снятию Севастовой

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова приняла решение досрочно завершить сезон — 46-я ракетка мира не выступит на Открытом чемпионате Франции и турнире в Страсбурге (Франция). Об этом сообщает «Большой теннис Украины» на своей англоязычной странице в «Твиттере».
В 2019 году Севастова добралась до четвёртого круга «Ролан Гаррос», где разгромно уступила будущей финалистке турнира Маркете Вондроушовой из Чехии — 2:6, 0:6.
Благодаря отказу Севастовой от выступления в столице Франции её место в основной сетке турнира займёт представительница России Маргарита Гаспарян, которая на старте прошлогоднего розыгрыша грунтового мэйджора уступила соотечественнице, Анне Блинковой.
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются второй номер рейтинга АТР из Испании Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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