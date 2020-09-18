Кузнецова поделилась ожиданиями от матча с украинкой Свитолиной на турнире в Риме
Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от выхода в третий круг турнира в Риме (Италия). Во втором раунде она обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 4:6, 7:5, 6:3.
«Анетт провела больше матчей, поэтому в начале встречи она выглядела увереннее. Я на протяжении всего поединка просто старалась бороться и делать всё, что в моих силах. В ходе матча я стала играть всё лучше и лучше», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт тура.
За выход в четвертьфинал Светлана поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.
«Это будет очень трудный матч. Она потрясающая теннисистка. Я просто буду стараться играть и сражаться», — сказала россиянка.
Турнир в Риме завершится 21 сентября.
Кузнецова обыграла Контавейт и сыграет со Свитолиной в третьем круге турнира в Риме
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