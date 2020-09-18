Билли Джин Кинг: в восторге от Осаки. Нам очень повезло, что она есть в нашем виде спорта
Победительница 39 турниров « Большого шлема» в парном и одиночном разрядах Билли Джин Кинг поделилась мнением о японской теннисистке Наоми Осаке.
«Мне нравится Осака, потому что когда она даёт интервью, она смотрит интервьюеру в глаза. Можно понять, что она говорит по-настоящему искренне. Она поддерживает Black Lives Matter, и это замечательно. Я счастлива, что она использует для этого все возможности. Приятно видеть, как молодёжь борется. Задумайтесь, ей всего 22 года, она только начинает.
Она фантастическая. Мне нравится, как она борется с несправедливостью. Я в восторге от неё. Думаю, с годами она станет отличным лидером. Нам очень повезло, что она есть в нашем виде спорта», — приводит слова Кинг Sky Sports.
Чемпионка US Open Наоми Осака снялась с «Ролан Гаррос»
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