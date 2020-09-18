Турнир WTA в Линце перенесён на ноябрь-декабрь

Турнир WTA в Линце (Австрия), который должен был пройти с 11 по 18 октября, из-за пандемии коронавируса перенесён на ноябрь-декабрь.
«Новые даты проведения будут объявлены в ближайшее время. Возможные сроки проведения — от начала ноября до второй недели декабря. Спасибо за понимание и терпение!» — говорится в сообщении организаторов, опубликованном на официальном сайте.
Действующей чемпионкой турнира является 16-летняя американка Кори Гауфф. В финале она со счётом 6:3, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.
Турнир в Линце должен был начаться на следующий день после завершения «Ролан Гаррос», который пройдёт с 27 сентября по 11 октября в Париже (Франция). Действующей чемпионкой является первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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