Чемпионка Australian Open Кенин отреагировала на поражение со счётом 0:6, 0:6 от Азаренко
Чемпионка Australian Open американка Софья Кенин отреагировала на поражение со счётом 0:6, 0:6 от белоруски Виктории Азаренко во втором круге турнира в Риме (Италия).
«Бывают дни, когда ты ничего не можешь сделать. Вчера у меня был один из таких дней», — написала Кенин на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографии можно на странице Софьи Кенин в "Инстаграме".
В третьем круге турнира в Риме Азаренко предстоит встреча с россиянкой Дарьей Касаткиной. Матч состоится сегодня, 18 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск.
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
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