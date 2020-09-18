Блинкова проиграла действующей чемпионке Плишковой в третьем круге турнира в Риме
Российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире в Риме (Италия). Анна со счётом 4:6, 3:6 уступила действующей чемпионке, представительнице Чехии Каролине Плишковой.
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Блинкова 2 раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Плишковой 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
За выход в полуфинальную стадию соревнований Плишкова поспорит с победительницей пары Данка Ковинич — Элизе Мертенс.
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году Плишкова стала победительницей этих соревнований. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
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