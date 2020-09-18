На полуфиналы и финалы турнира в Риме будут допущены 1000 зрителей
На полуфинальные и финальные матчи турнира в Риме (Италия) будут допущены 1000 зрителей, сообщает журналист Хосе Моргадо на своей странице в "Твиттере".
Это составляет примерно 12,5% вместимости стадиона.
Женский финал турнира в столице Италии состоится 21 сентября, мужской — 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующими чемпионами являются чешка Каролина Плишкова, которая со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту, и испанец Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.
До этого стало известно, что число болельщиков, которых допустят на трибуны Открытого чемпионата Франции, будет существенно уменьшено.
Число болельщиков, которых допустят на трибуны «Ролан Гаррос», существенно уменьшено
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