Ястремская проиграла Халеп в третьем круге турнира в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление на турнире в Риме (Италия). Украинка со счётом 5:7, 4:6 уступила пятой ракетке мира румынке Симоне Халеп.

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Ястремская 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Халеп 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинальную стадию соревнований Халеп поспорит с победительницей пары Елена Рыбакина — Юлия Путинцева.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова из Чехии. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.