Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Ястремская проиграла Халеп в третьем круге турнира в Риме

Ястремская проиграла Халеп в третьем круге турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление на турнире в Риме (Италия). Украинка со счётом 5:7, 4:6 уступила пятой ракетке мира румынке Симоне Халеп.

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Ястремская 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Халеп 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинальную стадию соревнований Халеп поспорит с победительницей пары Елена Рыбакина — Юлия Путинцева.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова из Чехии. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

Рим (ж). 3-й круг
18 сентября 2020, пятница. 14:35 МСК
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Даяна Ястремская
29
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020