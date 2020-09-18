Ольховский — об отмене Кубка Кремля: лучше воздержаться, чем подвергать кого-то опасности

Двукратный финалист и чемпион Кубка Кремля в парном разряде–1996 Андрей Ольховский прокомментировал отмену турнира в 2020 году.
«Существует какая-то регламентация. Одно дело – наше желание, а другое дело – обстановка вокруг. Не думаю, что решение было принятно только комитетом Кубка Кремля. Я отреагировал точно так же, как и на всю ситуацию в мире.
Надеюсь, что турнир и дальше будет проводиться. Хотелось бы посетить и увидеть, но важно здоровье спортсменов и окружающих. Лучше на год воздержаться, чем подвергать кого-то опасности. Испытал разочарование, конечно, но всё исходит от ситуации в мире», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матчи мужской сетки Кубка Кремля должны были проходить с 19 по 25 октября, женской — с 26 октября по 1 ноября.
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