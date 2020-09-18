Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, обыграв Краиновича

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. В матче третьего круга Джокович нанёс поражение соотечественнику Филипу Краиновичу со счётом 7:6 (9:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.
Джокович подал 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Краинович трижды подал навылет, 3 раза ошибся на подаче и взял 1 подачу соперника.
За выход в полуфинал «Мастерса» Джокович сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти и немцем Домиником Кёпфером. Оба потенциальных соперника первой ракетки мира начали соревнования с квалификации. Кёпфер в основной сетке обыграл австралийца Алекса де Минора и француза Гаэля Монфиса (5), а Музетти – швейцарца Стэна Вавринку (10) и японца Кея Нисикори.
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