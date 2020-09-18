Карен Хачанов получил уайлд-кард на турнир категории АТР 500 в Гамбурге

Названы теннисисты, которые получили специальные приглашения организаторов (уайлд-кард) на турнир категории АТР 500 в Гамбурге, который пройдёт с 21 по 27 сентября.
Среди них россиянин Карен Хачанов, немцы Филипп Кольшрайбер, Янник Ханфман и Доминик Кёпфер. Последний должен был начать соревнования с отборочного турнира, но приглашён сразу в основную сетку, как теннисист, успешно выступивший на предыдущей неделе, из-за чего не успел на квалификацию в Гамбурге. Кёпфер дошёл до четвертьфинала «Мастерса 1000» в Риме, где завтра, 19 сентября, встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Начав соревнования с квалификации, Кёпфер в основной сетке обыграл австралийца Алекса де Минора и француза Гаэля Монфиса (5).
Хачанов на римском «Мастерсе» не преуспел. Уже в первом круге 11-й сеяный уступил норвежцу Касперу Рууду.
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