Надаль отдал только 4 гейма Лайовичу и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. В матче третьего круга Надаль нанёс поражение сербу Душану Лайовичу со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась ровно полтора часа. Надаль дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Лайович подал один эйс, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейка. Надаль увеличил преимущество в личном противостоянии с Лайовичем в официальных матчах — 3-0.

За выход в полуфинал «Мастерса» Надаль сыграет с восьмой ракеткой турнира — аргентинцем Диего Шварцманом, который обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Напомним, в стартовом матче Надаль разгромил соотечественника Пабло Карреньо-Бусту — 6:1, 6:1.