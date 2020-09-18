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Надаль отдал только 4 гейма Лайовичу и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Надаль отдал только 4 гейма Лайовичу и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
Теннис / WTA 0

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. В матче третьего круга Надаль нанёс поражение сербу Душану Лайовичу со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась ровно полтора часа. Надаль дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Лайович подал один эйс, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейка. Надаль увеличил преимущество в личном противостоянии с Лайовичем в официальных матчах — 3-0.

За выход в полуфинал «Мастерса» Надаль сыграет с восьмой ракеткой турнира — аргентинцем Диего Шварцманом, который обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Напомним, в стартовом матче Надаль разгромил соотечественника Пабло Карреньо-Бусту — 6:1, 6:1.

Рим (м). 3-й круг
18 сентября 2020, пятница. 20:10 МСК
Душан Лайович
25
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Рим (м). 3-й круг
18 сентября 2020, пятница. 19:10 МСК
Диего Шварцман
15
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Хуберт Хуркач
31
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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