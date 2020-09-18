Азаренко: Касаткина — девушка с сильным характером, с ней всё будет в порядке

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выразила сожаление, что её встреча с Дарьей Касаткиной за выход в четвертьфинал турнира в Риме завершилась досрочно из-за травмы россиянки. На тай-брейке первого сета Касаткина побежала к сетке, неудачно упала и подвернула ногу. Азаренко поддержала соперницу.

«Мне очень жаль Дарью. Мы играли в отличный теннис. По моим ощущениям, это была замечательная битва, она талантливый игрок, она могла выиграть сет… Очень жаль, что она получила травму.

Трудно подобрать слова, когда испытываешь сильные эмоции. Знаю, насколько грустно ей было, я видела, что она упорно работала. Она говорила, что моё в каком-то смысле возвращение вдохновило её. Я сказала, чтобы она продолжала идти вперед. Она девушка с сильным характером. Думаю, с ней всё будет в порядке», — приводит слова Азаренко пресс-служба WTA.

В четвертьфинале турнира в Риме Азаренко сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под девятым номером.